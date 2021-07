Calciomercato Roma, retroscena Sarri | Ecco cosa è successo

Calciomercato Roma, Sarri e la panchina giallorossa: svelato un retroscena in diretta. Ecco cosa è successo

A monopolizzare l’attenzione mediatica prima della virata decisiva su José Mourinho, è stato il possibile approdo di Maurizio Sarri alla Roma: una trattativa che sembrava ben avviata, ma che è saltato sul più bello, prima che la Roma decidesse di puntare con decisione il profilo dello Special One, affidandogli la guida della panchina giallorossa. Di questo, e di tanto altro, ha parlato l’ex tecnico della Juventus ( attuale allenatore della Lazio) ai microfoni di Sportitalia, svelando alcuni retroscena che vale la pena esaminare con attenzione . Ecco le sue parole:

“Secondo i miei agenti sono stato vicino alla Roma, ma non ci ho mai parlato direttamente, ma sinceramente non lo so. Dualismo con Mourinho? Sarà Roma-Lazio: io non posso segnare né lui salvare un goal. A vincere è la squadra, non i giocatori. L’importante è che l’allenatore veda la squadra giocare al massimo delle sue possibilità, poi se io mi diverto la squadra inevitabilmente lo avverte.”