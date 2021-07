Calciomercato Roma, svolta a sinistra | Sì alla cessione, ipotesi prestito

Calciomercato Roma, nuova svolta a sinistra: il club apre al prestito. Ecco chi potrebbe sostituire l’infortunato Spinazzola

Avanza un altro nome. L’ennesimo, non c’è che dire, su chi possa essere il sostituto di Spinazzola che ha chiuso, purtroppo, il 2021 con l’infortunio rimediato in Nazionale. I nomi noti già li conoscete. Ma nelle ultime ore si sta facendo sempre più largo la pista che porta in Bundesliga, con un interesse vero e concreto della Roma verso il calciatore algerino del Borussia Monchengldbach Ramy Bensebaini.

Classe 1995, il difensore algerino è entrato nei radar di Tiago Pinto nelle ore immediatamente successive al problema al tendine d’Achille di Spinazzola. E queste voci vengono confermate proprio adesso anche dal giornalista di Rete Sport Cassano.

Calciomercato Roma, il ‘Gladbach apre al prestito

La valutazione del calciatore è sicuramente importante: Bensebaini costa almeno 20 milioni di euro. Ma c’è una novità che potrebbe attirare maggiormente le attenzioni giallorosse: il club tedesco infatti sarebbe aperto alla possibilità di un prestito con obbligo di riscatto. Che sarebbe poi il metodo con il quale quasi tutti le società, non solo italiane, si stanno muovendo in questa finestra di mercato. La pandemia ha intaccato le casse di tutti.

Intanto però c’è da segnalare questa nuova ipotesi che sicuramente non è da scartare a prescindere. Dopo la riuscita delle operazioni in uscita di Pau Lopez e Under, passati al Marsiglia, la disponibilità economica per Tiago Pinto è aumentata. Perché i riscatti dei due calciatori che se ne sono andati in Francia diventeranno obbligatori a delle condizioni facili da raggiungere. Toccasana importante per il general manager portoghese. E Mourinho può sicuramente sorridere.