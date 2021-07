Calciomercato Roma, accordo vicino e tifosi in rivolta | “Un furto”

Calciomercato Roma, le parti sono sempre più vicine per il sì definitivo: intanto, esplode il dissenso dei tifosi sui social

In casa Roma l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo continua ad essere Granit Xhaka. Sebbene la distanza tra domanda ed offerta non sia stata ancora colmata, Pinto spera di chiudere l’operazione con l’Arsenal a stretto giro di posta, in maniera tale da regalare a José Mourinho il rinforzo tanto atteso. L’elvetico, dopotutto, è stato molto chiaro: vuole soltanto la Roma. Ragion per cui, continuano i contatti tra i due club per riuscire a pervenire alla fatidica fumata bianca: i “Gunners” continuano a chiedere 20 milioni di euro, mentre i giallorossi sono fermi a 15.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, svolta a sinistra | Sì alla cessione, ipotesi prestito

Xhaka alla Roma, calciomercato | I tifosi dell’Arsenal protestano sui social

L’eventuale chiusura dell’affare a 20 milioni di euro non è andata giù ai tifosi dell’Arsenal, che hanno esternato il proprio dissenso sui social, definendo quello della Roma una sorta di “rubbery” ( un furto). Secondo loro, infatti, il club inglese avrebbe dovuto chiedere molto di più, anche alla luce dell’Europeo disputato dal centrocampista, vera colonna portante della sua Nazionale. Ecco alcuni tweet di protesta dei supporters dei Gunners.

Don’t even know what’s to argue about. He’s in his prime, captain in the national team and plays like 40 games per year. Should be 25-30m — Charles 🇸🇪 (@Charliehanss0n) July 4, 2021

He’s worth 25-30. But realistically not many teams can afford it right now. 18m is a fair enough price. — . (@f01l__) July 4, 2021