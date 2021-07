New Balance Roma, svelato altro materiale | I dettagli

Sale sempre di più l’attesa nel vedere la nuova maglia da gioco della Roma, marchiata New Balance. Ecco intanto altri aggiornamenti.

Tutti i tifosi giallorossi sono in trepidante attesa dell’inizio della nuova stagione della Roma. Prima di arrivare però alle prime gare ufficiali, i tifosi dovranno assistere step by step a tutto ciò che riguarda il mondo capitolino. Dagli acquisti alle cessioni, passando per la conferenza stampa di presentazione del neo allenatore José Mourinho, prevista giovedì alle ore 13:30 alla Terrazza Caffarelli, scenario suggestivo nel cuore della capitale, dall’alto del Campidoglio, fino ad arrivare alla presentazione della nuova maglia giallorossa targata New Balance.

New Balance Roma, svelate le canottiere

Proprio in questi giorni, alcuni giocatori hanno iniziato ad allenarsi a Trigoria, insieme allo staff del tecnico portoghese. Sono state mostrate anche alcune magliette di allenamento della New Balance. Lo stesso Mourinho con una maglietta nera con scritto AS Roma, oppure la parte superiore della tuta grigia. Poco fa, invece, la AS Roma sui propri profili Social ha mostrato le canottiere, indossate da Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini e Rick Karsdorp. Eccole qui di sotto: