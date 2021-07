Roma, conferenza stampa Mourinho in chiaro in tv | Ecco dove vederla

Roma, in diretta la conferenza stampa di José Mourinho e in chiaro: ecco dove sarà possibile vederla. I dettagli.

Dopo lo sbarco nella Capitale, José Mourinho ha toccato con mano per la prima volta tutto il calore manifestato nei suoi confronti dai tifosi giallorossi, che hanno atteso l’arrivo dello Special One, tributandogli cori ed applausi. C’è molta attesa, però, per la prima conferenza stampa ufficiale di Mou da allenatore della Roma, che si terrà giovedì 8 luglio alle 13.30 nella terrazza Coffarelli, situata all’interno del Palazzo che ospita i Musei Capitolini: una location speciale, per un tecnico…”special”.

Roma, conferenza stampa di Mou in chiaro | Sarà visibile su Canale 20

Ma c’è una novità da porre sotto la luce dei riflettori. I tifosi della Roma potranno seguire comodamente la conferenza stampa di Mourinho anche da casa: l’evento, infatti, sarà visibile in chiaro su Canale 20. Una notizia che sicuramente farà felici quanti attendono conoscere le sensazioni a caldo del tecnico lusitano, la cui personalità offrirà sicuramente spunti interessanti da un punto di vista mediatico, per quella che si preannuncia essere una conferenza nella quale saranno presumibilmente molti i temi che verranno toccati.

Già c’è stata una piccola anteprima nella sua prima lunga intervista in cui ha parlato del suo progetto in giallorosso. Confermando la sua ambizione e di non dare mai risposte banali: “Penso di essere in una posizione migliore ora rispetto a quando sono arrivato in Italia per la prima volta nel 2008”. Ne vedremo delle belle insomma.

Oltre alla diretta tv in chiaro sarà possibile naturalmente seguire la conferenza stampa del nuovo allenatore giallorosso su tutti i canali social del club giallorosso. Chiusa Roma TV, ci sarà ancora un maggiore utilizzo di Facebook, Twitter e degli altri canali social per coprire le attività del club.