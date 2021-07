Roma, rientro Spinazzola dopo l’operazione | Colloquio con Mou

Spinazzola rientrato a Roma dopo l’operazione in Finlandia: subito a colloquio con José Mourinho, che ha voluto sincerarsi delle sue condizioni.

L’infortunio patito nella gara valevole per i quarti di finale del campionato Europeo tra Italia e Belgio da Leonardo Spinazzola, ha tenuto in apprensione l’ambiente giallorosso per alcuni giorni. Il calciatore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in Finlandia in seguito alla rottura del tendine d’Achille: l’operazione è andata per il meglio, e ora l’ex laterale della Juventus seguirà uno specifico percorso riabilitativo che lo terrà lontano dai campi da gioco almeno 5 mesi. Il terzino ha già fatto ritorno nella Capitale, atterrato alle 14.20 a Ciampino con un volo proveniente da Helsinki, poi si è diretto a Trigoria dove ha avuto un colloquio con José Mourinho.

Roma, le ultime sul rientro di Spinazzola

A chi gli ha chiesto di esternare un messaggio per i suoi compagni, “Spina” ha risposto, sorridendo: “No, già gliel’ho mandato in privato“. Sia la Roma, sia Roberto Mancini, così come tutto l’ambiente giallorosso, gli ha manifestato grandissima vicinanza, supportandolo in questo momento difficile. “Ritornerò presto“: questa è stata la promessa del terzino, e la speranza è che possa ricominciare a sfrecciare su quella fascia che tante volte lo ha visto protagonista.