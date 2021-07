Roma, nuovo stadio | Bocciatura e nuova proposta

Roma, nuovo stadio: importanti aggiornamenti che riguardano la costruzione del nuovo impianto. C’è un’ufficialità

+++ ALLE 12 DI OGGI EURNOVA HA CEDUTO TERRENI E PROGETTO STADIO ALLA CPI DI RADOVAN VITEK +++ Lo #stadiodellaroma (o quel che ne rimane) passa di mano — Fernando M. Magliaro (@FMagliaro) July 6, 2021

Il giornalista Fernando Magliaro, tramite un post apparso sui propri profili social, ha ufficializzato la cessione da parte di Eurnova dei terreni e del progetto relativo alla costruzione del nuovo stadio alla CPI di Radovan Vitek. Una notizia che fa il paio con le dichiarazioni rilasciate dal candidato sindaco Carlo Calenda, il quale ha esternato il suo punto di vista in merito alla costruzione del nuovo impianto:

Leggi anche –> Calciomercato Roma, visite mediche e firma | A breve l’annuncio

“Costruirlo è un’iniziativa privata, ma la vicenda Tor Di Valle dimostra quanto sia importante una proficua collaborazione con il Comune.” Ragion per cui, viene rilanciata la candidatura di Pietralata, che è “servita già oggi da numerose infrastrutture per quanto concerne il trasporto pubblico e si può raggiungere facilmente anche in auto. Ci sono due aree dove è possibile costruire uno stadio: la prima è compresa tra i binari della ferrovia e Via dei Monti di Pietralata, di proprietà di Sistemi urbani. Si può intervenire modificando la proposta di variante Urbanistica.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, obiettivo in Serie A | “Offerta emozionante”

Roma, nuovo stadio: la proposta di Calenda

Calenda ha aggiunto: “La seconda area è compresa nello SDO di proprietà del Comune di Roma, e ad oggi è prevista la sola realizzazione dello Studentato de La Sapienza e della nuova sede dell’Istat. Prevediamo la costruzione di un impianto nei pressi della stazione Quintiliani, nei lotti non ancora assegnati.”