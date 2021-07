Calciomercato Roma, offerta rifiutata: aumenta la concorrenza per l’esterno che è entrato nel mirino dei giallorossi.

Intanto ha già rifiutato un’offerta: di 2,5 milioni di euro a stagione che gli sarebbe arrivata dal Cska Mosca. Però aumenta sicuramente la concorrenza per l’esterno che sarebbe entrato nel mirino della Roma che ha la necessità di sostituire Spinazzola. Ve ne abbiamo già parlato questa mattina di Alioski. E oltre ad arrivare conferme sul fatto che Tiago Pinto sia davvero interessato al calciatore, ne arrivano altre dalla Turchia che vedono anche un altro club pronto a prendere il calciatore macedone a parametro zero. Ed è sicuramente questo il punto principale: riuscire ad assicurarsi un calciatore senza spendere un euro sul mercato fa gola a tutti.

Calciomercato Roma, su Alionski c’è anche il Fenerbahce

E secondo quanto riportato dal portale turco sabah.com, ci sarebbe anche il Fenerbahce sulle tracce del calciatore macedone che ha lasciato il Leeds alla fine della stagione e che attualmente è svincolato. Alioski, come detto, si è messo molto in mostra con la sua Nazionale a Euro 2020, sfornando delle prestazioni importanti. Ma soprattutto si è fatto vedere per la tanta personalità messa in campo nelle partite della manifestazione continentale. E questo sicuramente non è scontato per un elemento che ad alti livelli non ha giocato tantissimo.

In Italia invece ci sono Spalletti e Pioli che osservano con interesse la questioni. Napoli e Milan, che sono già in contatto con l’entourage del macedone, sono pronti a fare un’offerta.