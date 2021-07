Calciomercato Roma, scherzetto Arsenal | Il colpo può sfumare

By

Calciomercato Roma, la società giallorossa dovrà intervenire sul mercato per rafforzare il reparto arretrato. Per il giocatore però c’è una forte concorrenza.

La Roma dovrà muoversi il prima possibile sul mercato per dare quei calciatori che potranno risultare decisivi nel sistema di gioco di José Mourinho. Uno dei reparti che verrà ritoccato sarà senza dubbio la difesa.

Tiago Pinto per questo è al lavoro già da un po’ di tempo, sapendo che oltre ad un esterno che può magari svariare su entrambe le fasce senza particolari problemi, servirà anche e soprattutto un centrale bravo nella fase di impostazione e che sia esperto ed affidabile come piace allo Special One.

La società giallorossa, non avendo una grande disponibilità economica da investire (a meno di ottimi profitti dalle eventuali vendite degli esuberi), vuole cercare il vero affare in questa zona del campo.

Calciomercato Roma, su Aké c’è il pressing dell’Arsenal

Come riporta il Daily Express, l’Arsenal potrebbe decidere di affondare il colpo Nathan Aké. Il difensore centrale del Manchester City, 26 anni, non ha trovato molto spazio nella sua prima stagione ai citizens e per questo potrebbe cambiare aria e provare una nuova esperienza.

L’olandese è però anche un obiettivo, in questa sessione di mercato, della Roma. Il difensore sarebbe una delle richieste di José Mourinho per la prossima stagione al comando della squadra giallorossa.

L’Arsenal, dal canto suo, ripone piena fiducia nel magnifico rapporto tra Arteta e Pep Guardiola, in modo che la trattativa possa essere il più facile possibile. Il tutto nella speranza di portare a buon fine il trasferimento, anticipando sul mercato proprio la squadra dello Special One.