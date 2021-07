Calciomercato Roma, dietrofront improvviso: “Resta con noi”

Il tecnico ha annunciato che entrambi i due obiettivi giallorossi non sono sul calciomercato e rimarranno nel club.

Mancano poco meno di 24 ore all’inizio ufficiale della stagione giallorossa. Domani pomeriggio la Roma si radunerà a Trigoria per iniziare il ritiro estivo e preparare la nuova stagione che inizierà ufficialmente giovedì 19 agosto, dove si svolgerà la prima gara ufficiale della Roma in UEFA Conference League, che varrà per la gara di andata dell’ultimo turno playoff della nuova competizione europea. Una settimana dopo ci sarà la gara di ritorno, mentre il 27 agosto sarà sorteggiata la fase a gironi. Domani sarà anche la giornata di presentazione di José Mourinho, il quale parlerà alla stampa alle ore 13:30.

Calciomercato Roma, niente Dimarco e Perisic

Lo Special One sta aspettando ancora i primi ‘regali’ ufficiali da parte dei Friedkin e del general manager Tiago Pinto. Quasi sicuramente non sarà Federico Dimarco un nuovo acquisto, soprattutto dopo le dichiarazioni di oggi del neo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, presentato in conferenza stampa: “Dimarco ha fatto molto bene a Verona, è cresciuto nel nostro Settore Giovanile e questo è un orgoglio. È un giocatore sul quale io e la società puntiamo“. In chiave nerazzurra dei giallorossi si è parlato anche di un possibile interessamento per Ivan Perisic, che però sembra destinato alla permanenza: “Perisic ha fatto benissimo come quinto, lo aspetto a braccia aperte, può fare molto bene nel nostro sistema”, ha aggiunto Inzaghi.