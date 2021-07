Calciomercato Roma, scambio due per uno con la Juventus

Indiscrezione clamorosa dalla Turchia. La Roma e la Juventus potrebbero intavolare una trattativa con scambio.

I primi due obiettivi del calciomercato giallorosso sono stati individuati in Rui Patricio e Granit Xhaka. Il portiere del Wolverhampton è sempre più vicino alla Roma, con l’accordo tra i giallorossi e gli inglesi che dovrebbe basarsi su una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro, bonus compresi. Per il centrocampista dell’Arsenal la trattativa non è ancora in fase avanzata, manca l’accordo con i Gunners e Tiago Pinto sta lavorando costantemente per portare il centrocampista svizzero alla corte di José Mourinho. Anche in difesa però potrebbero cambiare le carte in tavola, nonostante lo Special One da domani inizierà a valutare con gli occhi, come da lui stesso ammesso, tutta la rosa giallorossa.

Calciomercato Roma, la situazione Dzeko e Pellegrini

Intanto dalla Turchia rimbalza un’indiscrezione clamorosa che riguarderebbe la trattativa tra la Roma e la Juventus. Ai giallorossi, proprio per rinforzare la difesa, piace Merih Demiral, uscito con la Turchia alla fase a gironi di Euro 2020. Ai bianconeri, però, non è mai scemato l’interesse sia per Edin Dzeko che per Lorenzo Pellegrini. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel giugno 2022, con il bosniaco che ha ancora un anno a 7,5 milioni di euro netti a stagione, mentre per il centrocampista romano la situazione potrebbe cambiare tra qualche settimana, quando Tiago Pinto proporrrà il rinnovo di contratto all’attuale capitano della Roma. Pellegrini ha però ancora una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.

Calciomercato Roma, scambio con la Juventus

Come riportato dal portale ‘bursahakimiyet.com.tr’, la Juventus valuta Demiral 40 milioni di euro e potrebbe proporre alla Roma uno scambio con Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini che prenderebbero la strada per Torino. Difficile che la trattativa possa andare a buon fine, soprattutto a queste condizioni, ma con il calciomercato mai dire mai. L’arrivo del turco potrebbe confermare la volontà di cedere un difensore da parte della Roma, con l’indiziato numero uno che sembra essere Chris Smalling.