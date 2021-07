Calciomercato Roma, tutto fatto per la cessione | Decide Mourinho

Calciomercato Roma, tutto fatto per la cessione: manca solamente il sì del portoghese che non dovrebbe tardare ad arrivare

Manca l’ultimo tassello per la cessione. Il sì di José Mourinho che, onestamente, non dovrebbe nemmeno tardare ad arrivare. L’esterno offensivo è pronto a rifare le valigie e salutare il giallorosso. Forse in maniera definitiva questa volta, chissà, dopo i prestiti delle ultime stagioni. L’anno scorso, per esempio, è stato alla Salernitana dove ha conquistato la Promozione in Serie A con la squadra di Castori. Adesso, Mirko Antonucci, è cercato da una squadra che la serie cadetta l’ha conquistata proprio quest’anno, ma che ha sicuramente un passato importante, il Perugia.

“Grifo, per avere Antonucci aspetta il sì di Mourinho” spiega il Corriere dell’Umbria in edicola questa mattina. Che festeggia, quasi, l’arrivo del classe 1999 che ha debuttato già in Serie A ma che poi ha fatto vedere poco perché poco, di spazio, ha trovato. Un altro elemento quindi, che faceva e fa ancora parte della rosa extra large della Roma che è pronto a questa nuova avventura in Serie B.

Calciomercato Roma, Antonucci con la valigia in mano

Antonucci quindi è con la valigia in mano. Chiusa anche. Così da essere pronto, appena avuto il via libera, di salutare la compagnia e andare a giocare, magari con una certa continuità – cosa che comunque è mancata nell’ultimo periodo – al Perugia. Come detto ancora non si conoscono i dettagli dell’operazione e, soprattutto, se la Roma vorrà ancora tenerlo nella sua orbita senza mandarlo via a titolo definitivo.

Vedremo, questione di giorni ormai o forse di ore. Poi Antonucci sarà ufficializzato dal Perugia.