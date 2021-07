Calciomercato Roma, Mou sfida Spalletti e Milan | Colpaccio a zero

Calciomercato Roma, Mourinho sfida il Milan e l’ex tecnico Spalletti per potenziare la sua squadra: possibile colpaccio a parametro zero

Nuova idea per la corsia mancina, quella lasciata vuota da Spinazzola dopo l’infortunio. La Roma sarebbe già in contatto con l’entourage del calciatore, anche se c’è da battere la concorrenza di Milan e Napoli, che hanno già messo gli occhi addosso sull’esterno sinistro che si è messo in luce in questo Euro 2020 ormai alle battute conclusive.

Un Europeo che ha lasciato alla Roma una grande perdita. Ma che può subito regalare il sostituto. Si è appena liberato dal Leeds Alioski, che s’è messo in luce con la Macedonia di Pandev dopo il gol all’Ucraina e dopo aver subito frasi non certe benevole da parte di Arnautovic. Ed è proprio con l’attaccante austriaco che potrebbe incontrarsi l’anno prossimo il calciatore (l’ex Inter giocherà con il Bologna) e lo potrebbe fare con la maglia giallorossa. Trattativa già avviata spiega Il Tempo in edicola questa mattina.

Calciomercato Roma, è Alioski la nuova idea

Classe 1992, ha debuttato in Nazionale nel 2013 a 21 anni. Una carriera al Lugano per poi passare al Leeds, dove nell’ultima stagione, con la squadra di Bielsa, ha contribuito in maniera importante alla salvezza dei Whites arrivata con largo anticipo. Un colpo a parametro zero per intenderci, che potrebbe certamente aiutare Mourinho, visto che l’esterno macedone può essere tranquillamente utilizzato sia in difesa che un po’ più alto nello scacchiere tattico che lo Special One avrebbe in mente.

Come detto, però, c’è concorrenza. Importante anche e soprattutto in Serie A. Milan e Napoli si sono mosse con anticipo, ma la Roma non parte assolutamente svantaggiata. Anzi, il carisma di Mourinho in questo caso potrebbe sicuramente fare la differenza, come successo già per altri calciatori attirati dalla voglia di essere allenati dal portoghese. E Tiago Pinto valuta la situazione.