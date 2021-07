Calciomercato Roma, pressing dalla Spagna | Addio scontato

Calciomercato Roma, contatti per l’addio: pista importante per l’esubero. Gli aggiornamenti sulle ultime manovre giallorosse

Con l’operazione Rui Patricio che si definirà soltanto dopo l’ufficializzazione della cessione di Pau Lopez al Marsiglia, in casa Roma si sta cercando di piazzare un altro portiere, considerato non indispensabile da José Mourinho: stiamo parlando di Robin Olsen, reduce dall’esperienza in prestito all’Everton la passata stagione, dove ha collezionato soltanto 7 presenze. Il buon Europeo di cui si è reso protagonista con la Svezia, però, ha contribuito a rivalutare il suo appeal internazionale, tanto che, dopo essere stato accostato al West Ham, al Lille e alla Real Sociedad, Olsen sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, Olsen all’Atletico: contatti in corso

#AtleticoMadrid are working to sign a Jan Oblak’s backup: #Colchoneros have asked info for Robin #Olsen, who will leave #ASRoma this summer. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2021

Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira con un post apparso sui propri profili social, i Colchoneros avrebbero avviato i primi contatti per tastare il terreno in vista di un possibile acquisto di Olsen, per il quale, come riportato da As, non si intende effettuare alcuna spesa significativa. L’estremo difensore classe ’90 arriverebbe a Madrid per fare il secondo di Oblak, e quindi verosimilmente gli verrebbero concessi pochi scampoli di partita, soprattutto in Coppa: Olsen assolverebbe, dunque, lo stesso ruolo ricoperto negli ultimi anni dai vari Aranzubia, Moya e Adan. Fino a quando l’operazione non verrà completata, però, l’attuale secondo portiere dell’Atletico, Grbic, non verrà ceduto.