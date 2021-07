Calciomercato Roma, c’è l’accordo | Cessione e cash a sorpresa

Calciomercato Roma, c’è l’accordo: il calciatore avrebbe accettato l’offerta presentatagli. Cessione a sorpresa: i dettagli

Il mercato della Roma non può non prescindere da quelle cessioni dalle quali Pinto spera di ricavare un tesoretto da reinvestire per i futuri colpi in entrata. Dopo aver perfezionato le cessioni di Under e Pau Lopez al Marsiglia ( per il quale si attende solo l’ufficialità), i giallorossi stanno cercando di piazzare altri due esuberi: stiamo parlando di Nzonzi e di Santon. Se per il francese, che ha rifiutato il triennale messo sul piatto dal Benfica, non si registrano significative novità, diverso è il discorso che riguarda l’ex terzino dell’Inter, che sarebbe finito nel mirino del Galatasaray.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, scambio due per uno con la Juventus

Calciomercato Roma, accordo Santon-Galatasaray: cifre e dettagli

Secondo quanto trapela dalla Turchia, e più in particolare da “fotomac.com.tr”, Santon avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Galatasaray sulla base di un contratto triennale a circa 1,5 milioni di euro a stagione: a stretto giro di posta il club turco si siederà al tavolo delle negoziazioni con la Roma, che vuole guadagnare qualcosa dalla cessione del terzino, per il quale il Lorient aveva effettuato qualche sondaggio esplorativo qualche settimana fa.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, scherzetto Arsenal | Il colpo può sfumare

Come seconda opzione, il “Gala” vaglia anche il profilo di Jens Stryger Larsen, duttile laterale in forza all’Udinese, reduce da un discreto campionato con i friulani.