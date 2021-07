Calciomercato Roma, Spalletti sorpassato | C’è il jolly per lo scambio

Calciomercato Roma, Spalletti sorpassato e Napoli beffato: il general manager Tiago Pinto ha pronto il jolly per lo scambio.

Il terribile infortunio che ha colpito Leonardo Spinazzola modifica inevitabilmente le strategie di mercato della Roma. La società giallorossa dovrà andare alla ricerca di un terzino sinistro che possa offrire le giuste garanzie tecnico-tattiche, sostituendo al meglio l’ex Juventus.

Non uno dei compito più semplici. Tiago Pinto dovrà trovare una soluzione al più presto, accontentando anche le richieste di José Mourinho. Diversi sono i giocatori sul taccuino del gm portoghese e non è escluso un possibile acquisto in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, Emerson Palmieri potrebbe tornare: Pinto gioca la carta Florenzi

Come riporta Il Romanista, sono molti i nomi in ballo per l’esterno sinistro. Nella giornata di ieri c’è stato un nuovo contatto con il Chelsea non solo per Marcos Alonso, ma anche, se non soprattutto, per Emerson Palmieri.

L’ex calciatore giallorosso sembrerebbe il più sacrificabile sul mercato per il club di Roman Abramovich. La Roma sa che il Chelsea ha chiesto al Napoli di Luciano Spalletti 16 milioni di euro, richiesta però ritenuta esagerata da De Laurentiis.

Anche la società giallorossa è dello stesso avviso, ma è convinta che un possibile inserimento nella trattativa di Florenzi (già allenato da Tuchel al Psg) potrebbe cambiare le carte in tavola ed essere il nome giusto per sbloccare l’affare.

L’altro nome che circola in queste ore è quello di Ramy Bensebaini. La Roma ha provato a chiedere l’algerino in prestito con diritto di riscatto, ma il Borussia M’gladbach ha risposto in maniera negativa. Il prezzo del cartellino del terzino algerino è superiore ai 25 milioni di euro. Cifra considerata alquanto alta per le casse di Trigoria.