Calciomercato, ufficiale: Villar junior ha firmato

Novità di calciomercato in casa Villar. Il fratello minore di Gonzalo, Javier, ha firmato. Ecco i dettagli.

La stagione della nuova Roma targata José Mourinho è ormai ai nastri di partenza. I giallorossi domani pomeriggio alle ore 17 svolgeranno il primo allenamento al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. In attesa che arrivino anche dal calciomercato i ‘regali’ per il tecnico portoghese, il quale alla società e a Tiago Pinto ha richiesto i tasselli per rinforzare la squadra, lo Special One domani alle ore 13:30 verrà presentato alla Terrazza Caffarelli, allestita per quella che sarà una gremita sala stampa, con molti giornalisti accreditati.

Calciomercato, fratello di Villar al Real Madrid

A proposito di calciomercato, se da una parte Gonzalo Villar è in attesa del rientro nella capitale (ancora qualche giorno di vacanza per lui dopo che aver disputato l’Europeo Under 21), il fratello più piccolo di Gonzalo, Javier, ha firmato proprio oggi un contratto con il Real Madrid. Il classe 2003 ha lo stesso ruolo di suo fratello che gioca nella Roma ed è entrato nel club delle merengues dopo l’esperienza nel settore giovanile dell’Elche, squadra dalla quale l’allora direttore sportivo Gianluca Petrachi lo prelevò per 4 milioni di euro più uno di bonus.

Roma, la stagione di Gonzalo Villar

Lo spagnolo per una buona parte di stagione si è preso in mano il centrocampo giallorosso. In Serie A nella stagione 2020/21 ha disputato 33 partite, siglando una rete ma ricevendo anche 7 cartellini gialli. Sono 3 le ammonizioni in Europa League, nelle sue 13 presenze europee. Una sola la presenza in Coppa Italia, con i giallorossi eliminati dallo Spezia ancora una volta.