La nuova Roma di Mou scalda i motori | Fissate le prime amichevoli

Roma, le prime amichevoli sotto la gestione Mou: sono stati fissati gli incontri che fungeranno da preparazione

Mentre Tiago Pinto è all’opera per cercare di perfezionare quelle trattative imbastite da tempo e che si avviano ad essere ultimate, l’attenzione mediatica si è spostata anche sul fronte “campo”. Dopo lo sbarco di José Mourinho nella Capitale e la presentazione alla stampa fissata per Giovedì 8 Luglio, la torcida giallorossa è ansiosa di vedere all’opera la nuova creatura plasmata dallo Special One. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club capitolino ha offerto maggiori ragguagli in merito a quelli che saranno le prime amichevoli della nuova Roma di Mou.

Roma, prime amichevoli: si comincia con il Montecatini

📌 Definita la prima parte delle amichevoli estive: si parte contro il Montecatini a Trigoria il 15… 📄 https://t.co/V3yxH9tdXG#ASRoma pic.twitter.com/xEWvarL7vK — AS Roma (@OfficialASRoma) July 7, 2021

Nella prima amichevole la Roma sarà impegnata a Trigoria il 15 luglio contro il Montecatini; il 18, invece, sarà la volta della Ternana. Al Nereo Rocco è in programma un test contro la Triestina il 21 luglio, mentre quattro giorni dopo si sposteranno a Frosinone per affrontare il Debrecen. Per quanto concerne gli altri incontri, si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni. La Roma di Mou scalda i motori: staremo a vedere se queste prime amichevoli potranno offrire indicazioni importanti in merito a quelle che potrebbero essere le scelte del tecnico lusitano per gli impegni ufficiali che attendono la compagine giallorossa.