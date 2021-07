Roma, nel corso dell’ormai consueto intervento su TalkSport per Euro 2020 Mourinho ha parlato anche di Spinazzola.

Pur avendo già iniziato il suo lavoro a Trigoria, José Mourinho come da contratto continua a intervenire in diretta radio su Talk Sport. Tra i tanti temi toccati, anche quello relativo all’infortunio di Spinazzola: “Dispiaciuti per il suo infortunio? Pensate a me… Il ritorno in campo? Non avverrà prima di gennaio. Spinazzola per la Roma sarà come un acquisto del calciomercato invernale”.

Inevitabile parlare anche della qualificazione in finale dell’Italia, che ha superato la Spagna ai calci di rigore con tanto di battuta su Chiellini: “Perché rideva con Jordi Alba? Perché sapeva di non dovere tirare il calcio di rigore! Sapeva che sarebbe stato solo il decimo su undici, quindi non aveva alcuna pressione. Aveva fatto il suo lavoro, ma a quel punto toccava agli altri”.

Roma, Mourinho parla anche di Inghilterra-Danimarca

L’Inghilterra secondo Mourinho ha ottime possibilità di raggiungere l’Italia in finale di Euro 2020. “La Danimarca non è l’Ucraina, serve attenzione. Prima della partita con l’Ucraina ho detto che non era un problema se Gareth decideva di far riposare i giocatori che avevano il cartellino giallo o di far riposare Harry Maguire a causa della sua forma fisica, ero completamente convinto che sarebbe stata una partita facile”.

E lo Special One continua a parlare bene di Grealish, pur sapendo che è un obiettivo impossibile per la Roma come già dichiarato: “Mi piace, non si nasconde mai, crea situazioni di difficoltà per i difensori, è coraggioso e quando ha dietro di sé una squadra solida come l’Inghilterra, soprattutto con Rice e Phillips davanti alla difesa, credo che ci sia bisogno di un giocatore come lui. Non sembra che sia un’opzione per l’11 titolare e Southgate avrebbe ragione soprattutto se riuscisse a vincere. Io schiererei Grealish ma non sembra che partirà dall’inizio. Può scegliere tra Foden e Saka a destra e penso che inizierà con Saka”.