Roma, annuncio social | Nuovo innesto per il team di Mourinho

Roma, l’annuncio arriva via social. E’ ufficiale il nuovo innesto nel team di José Mourinho.

Prima del primo allenamento stagionale, che avverrà domani alle ore 17, José Mourinho verrà presentato nella stessa giornata, ma alle 13:30, alla Terrazza Caffarelli. Lo Special One ha avuto già modo di conoscere la nuova squadra scouting.

Questa sarà composta da Fontes (ex Leicester), Paresce (ex Milan), Leo (ex Juve e Inter), Weimar (ex Racing Avellaneda e Bayer Leverkusen) e Scarchilli (già collaboratore di Petrachi, che lascia definitivamente la sezione media).

Roma, Alessio Scarchilli entra nel team giallorosso

Come detto in precedenza uno dei nuovi innesti nel team di José Mourinho sarà Alessio Scarchilli. L’ex giocatore della Roma ha annunciato proprio poco fa, sul suo canale Twitter, di entrare a far parte di una nuova sfida con la società giallorossa.

Scarchilli lascia così il comparto media (tv e radio) ed entra a far parte della nuova squadra scouting della Roma. Un ennesima sfida personale e professionale, che fa trasparire anche la fiducia dei Friedkin verso una persona che ha vissuto e vive tuttora l’ambiente giallorosso a 360 gradi.