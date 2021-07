Calciomercato Roma, sgambetto a Mourinho | Tottenham in pole

Sorpasso sulla Roma nel calciomercato. Il Tottenham potrebbe fare lo sgambetto all’ex tecnico José Mourinho.

La giornata di oggi è stata quella della presentazione di José Mourinho come allenatore della Roma. Il portoghese si è reso protagonista anche di diversi siparietti, non sbilanciandosi né sul calciomercato, eccezion fatta per la caccia al nuovo terzino sinistro, né sul ruolo di alcuni calciatori, vedi Edin Dzeko. Il general manager Tiago Pinto è stato chiaro nella frase ‘a fine mercato la Roma di Mourinho sarà all’altezza di Mourinho’, sinonimo di tanto lavoro sul calciomercato, anche se non è semplice. Intanto a proposito di mercato c’è da segnalare un sorpasso sul club giallorosso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, gli annunci di Mourinho | Indizi conferenza stampa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pinto spiazzato | Inserimento Juventus

Calciomercato Roma, sorpasso Tottenham per Boateng

Si tratta del Tottenham che è a caccia di un nuovo difensore centrale e potrebbe anticipare tutti, Roma compresa, nell’acquistare lo svincolato Jerome Boateng. Il difensore classe ’88 ha lasciato il Bayern Monaco ed è a caccia di una nuova opportunità. Il club capitolino ci sta pensando da tempo, anche se nel ruolo di difensore centrale ci sono già i posti completi. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, il Tottenham è in forte vantaggio per il colpo Boateng, che tornerebbe volentieri in Premier League dopo l’esperienza al Manchester City. Tra i nomi del ds Paratici e del tecnico degli Spurs Nuno Espirito Santo ci sarebbe anche Takehiro Tomiyasu del Bologna.