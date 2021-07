Calciomercato Roma, affare low cost | Occasione in Bundesliga

Calciomercato Roma, l’affare può ingolosire la società giallorossa. Occhi puntati in Bundesliga.

La Roma dovrà muoversi il prima possibile sul mercato per dare quei calciatori che potranno risultare decisivi nel sistema di gioco di José Mourinho. Uno dei reparti che verrà ritoccato sarà senza dubbio la difesa.

Tiago Pinto per questo è al lavoro già da un po’ di tempo, sapendo che oltre ad un esterno che può magari svariare su entrambe le fasce senza particolari problemi, servirà anche e soprattutto un centrale bravo nella fase di impostazione e che sia esperto ed affidabile come piace allo Special One.

Calciomercato Roma, occhi puntati su Wendell

Come riporta l’edizione odierna del Tempo, la Roma starebbe sondando il mercato dei terzini sinistri, con Tiago Pinto che sta valutando diversi calciatori per sostituire l’infortunato Spinazzola.

Uno di questi è il difensore del Bayer Leverkusen, Wendell. Il terzino brasiliano, classe ’93, ha ancora un anno di contratto con il club tedesco e potrebbe rappresentare un’ottima soluzione low cost.

Dopo i primi anni di carriera passati sempre in patria (Brasile), il difensore si è trasferito nel 2014 al Bayer Leverkusen, dove è rimasto fino ad ora. 145 partite disputate per lui con la maglia rossonera, condite da 7 gol.

E’ un terzino dotato di una buona esplosività e un’eccellente reattività. E’ molto veloce, ma non si distingue per i dribbling. Insomma un buon calciatore che potrebbe far assai comodo alla Roma, considerando anche la spesa non eccessiva da affrontare.