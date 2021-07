Calciomercato Roma, rivoluzione in difesa | La tentazione di Mourinho

Calciomercato Roma, i giallorossi guardano attentamente alla Premier League, sia per quanto riguarda il mercato in entrata che in quello in uscita.

La Roma si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono regalare al più presto dei colpi importanti a José Mourinho. Lo Special One (oggi verrà presentato alla stampa) dal canto suo ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione.

In questo calciomercato, ci saranno pochi movimenti in entrata per la società giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese. Soprattutto nel reparto arretrato bisognerà muoversi in una certa maniera, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Roma, occasione Bailly

Uno dei nomi da tenere d’occhio in casa giallorossa, per quanto concerne il mercato in entrata, è quello di Eric Bailly. Lo riporta il Tempo. Il centrale del Manchester United venne acquistato dai Red Devils cinque anni fa, proprio sotto indicazione di José Mourinho.

Il calciatore ivoriano aveva già speso belle parole quando si era saputa la notizia del passaggio dello Special One alla Roma. “Dopo la sua firma con la Roma ci ho parlato al telefono. Abbiamo riso molto, è un allenatore con cui mi sono sempre trovato molto bene. Spero che possa far bene nella sua nuova esperienza e di poterlo incontrare di nuovo nel mio percorso“.

L’eventuale acquisto di Bailly precluderebbe la partenza di Chris Smalling. Il difensore inglese non sembra un inamovibile del tecnico portoghese e non è escluso un suo ritorno in patria, in Premier League.