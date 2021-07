Calciomercato Roma, addio in Serie A | La big fiuta il colpaccio

Calciomercato Roma, cessione in Serie A: la big avvia i contatti e tenta il colpaccio. I dettagli dell’affare grazie ad un annuncio social.

Dopo l’infortunio patito da Leonardo Spinazzola nel match contro il Belgio, Tiago Pinto è al lavoro per regalare a José Mourinho un esterno di qualità e d’esperienza, che non faccia rimpiangere l’ex terzino della Juventus. La sessione estiva di calciomercato appena iniziata, però, potrebbe vedere un clamoroso restyling per quanto concerne le corsie laterali della rosa giallorossa: resta da capire, infatti, quale sarà il futuro di Alessandro Florenzi, reduce dall’esperienza al Paris Saint Germain, dove ha totalizzato 36 presenze, per un totale di 2 goals e un assist. Sul classe ’91, il cui contratto con la Roma scade nel 2023, avrebbe messo gli occhi l‘Inter, alla ricerca di un terzino duttile dopo la cessione di Hakimi, proprio al Psg.

Calciomercato Roma, l’Inter sulle tracce di Florenzi: i dettagli

#Inter nuovi contatti anche sul fronte #Florenzi. Insieme a #Zappacosta (per il quale il #Chelsea non concede sconti) resta un’alternativa percorribile rispetto alle piste prioritarie che i nerazzurri seguono per il post #Hakimi. @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) July 7, 2021

Come rivelato da Gianluigi Longari con un post apparso sui propri profili social, come sostituto del marocchino ex Dortmund, Marotta valuta anche il profilo di Florenzi, che comunque non è considerata una priorità dal club meneghino. I nerazzurri sembrano aver individuato in Bellerin e Dumfries le principali piste da monitorare, anche se non mollano la presa né per Florenzi, che resta “un’alternativa percorribile rispetto alle piste prioritarie”, né per Zappacosta, molto apprezzato per la sua duttilità e per la capacità di sapersi disimpegnare bene sia sull’out di destra che sul fronte mancino. Sullo sfondo Lazzari, anche se la Lazio non sembra disposta a privarsi del suo laterale, a maggior ragione a cederlo al club con il quale si è accordato il suo ex allenatore.

Al momento, dunque, il possibile passaggio di Florenzi all’Inter è ancora in uno stato embrionale, ma è comunque una traccia da prendere in considerazione: l’asse Milano-Roma, come testimoniato dalle scorse estati, “rischia” di regalare clamorosi colpi di scena.