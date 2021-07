Calciomercato Roma, gli annunci di Mourinho | Indizi conferenza stampa

Calciomercato Roma, conclusa la conferenza stampa di Mourinho: ecco tutti gli indizi dello Special One. Da Calafiori, a Dzeko e Florenzi.

Qualche indizio c’è stato. Uno principale – ma era comunque come il segreto di Pulcinella – che conferma la volontà della Roma di acquistare un terzino sinistro. Poi ne sono arrivati altri: le parole di Mourinho, le prime davanti ai giornalisti da quando è diventato l’allenatore della Roma, hanno colpito. Ci sono diverse considerazioni che si possono fare. Intanto, e lo ha detto chiaramente, lo Special One punta in maniera decisa su Calafiori e Cristante.

Il primo, come già succedeva l’anno scorso, si allenerà in pianta stabile con la prima squadra. Sul secondo, il portoghese, almeno dalle sue parole, ripone tanta fiducia nella prossima stagione. Così come la sta riponendo Mancini in questo Europeo che l’Italia si giocherà nell’atto finale contro l’Inghilterra domenica sera a Wembley. Loro non partono. Ed è una cosa ormai certa.

Calciomercato Roma, le altre indicazioni di Mourinho

A specifica domanda su Dzeko e sulla questione fascia di capitano, Mourinho non ha voluto rispondere. Ha spiegato che le due decisioni rimarranno dentro lo spogliatoio e che nessuno lo saprà prima della società. Poi, sull’attaccante bosniaco, nemmeno una parola. La sensazione è che si sia un po’ allontanato dalla Roma dopo le parole – non dette – dell’allenatore. Il suo futuro resta in bilico, solo nei prossimi giorni si capirà qualcosa in più.

Un altro passaggio sicuramente importante è stato quello dei romanisti “che sono per me un orgoglio” ha spiegato Mourinho, che al momento sono a Coverciano con la maglia azzurra. Ha nominato Cristante e Spinazzola, ma non c’è mai stato un passaggio nei confronti di Florenzi che, al momento, è pur sempre un tesserato della Roma. Il terzino, che è rientrato dal prestito al Psg, probabilmente nemmeno rimetterà piede a Trigoria alla fine dell’avventura azzurra. Per lui la cessione è ormai cosa certa.