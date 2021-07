Calciomercato Roma, “scaricato” in diretta | Assist per Mou

By

Calciomercato Roma, le recenti dichiarazioni del mister hanno lasciato intendere come non ci sia spazio per il centravanti.

Il reparto avanzato è uno di quelli che maggiormente necessita di essere rivisto. Per quanto le dichiarazioni di Mourinho nella sua prima conferenza stampa abbiano alluso esplicitamente ad una richiesta sulla fascia sinistra, anche la questione relativa al numero nove deve essere, secondo lui, risolta quanto prima.

Il portoghese ha confermato alla società di voler puntare su Borja Mayoral per provare a favorirne l’esplosione definitiva. Il numero 21 necessita però almeno di un altro compagno di reparto che possa coadiuvarlo e rappresentarne, al contempo, una valida alternativa.

Intanto, le immagini pubblicate qualche ora fa sul profilo social della Roma lasciano intravedere un concentrato Edin Dzeko sui campi di Trigoria. Il bosniaco, che ha ricevuto il vaccino in giornata, ha avuto il suo primo contatto con lo Special One.

I prossimi giorni ci diranno quale soluzione sarà ponderata dal mister e soprattutto dalla società, anelante da tempo ad un allontanamento del bosniaco, per questioni economiche, più che tecniche.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Pau Lopez è di nuovo a Trigoria | Le ultime

Calciomercato Roma, si riaccende la pista Belotti?

In attesa di un responso definitivo su Dzeko, Pinto e adepti si stanno da tempo muovendo su più profili per calibrare un eventuale colpo per la zona offensiva. I nomi finiti sul taccuino del general manager sono plurimi e, tra questi, figura da tempo quello di Andrea Belotti.

Il suo profilo ha entusiasmato molto gli addetti ai lavori dei capitolini, almeno fino a quando Cairo non ha fatto sapere di pretendere almeno 30 milioni di euro per lui. La cifra è stata considerata folle, soprattutto se si considera la situazione contrattuale del giocatore, in scadenza il prossimo giugno.

In queste ore, però, la pista sembrerebbe essersi clamorosamente riaperta, grazie alle inattese e a tratti pesanti parole del neo-allenatore del Torino, Ivan Juric. Questo il suo commento sull’ex Palermo: “È un top player ma negli ultimi sei mesi non mi è piaciuto, lui è uno di quelli che deve decidere che cosa vorrà fare. Deve valutare lui il da farsi, dico solo che nell’ultimo anno non l’ho visto brillante e dunque serve capire i motivi”.

Parole dal sapore di addio e che, forse, potrebbero convincere definitivamente la Roma a rimpiazzare uno dei più bei “Cigni” passati per la Capitale con un “Gallo” che, con le giuste motivazioni, potrebbe tornare nuovamente a cantare.