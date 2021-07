Calciomercato Roma, assist Messi | Colpo nella Liga

Calciomercato Roma, Lionel Messi potrebbe servire un assist importante a mister Mourinho. Riuscirà il portoghese a sfruttarlo?

L’argentino è ora impegnato in Coppa America e ha raggiunto con la maglia dell’Albiceleste la finale della competizione, dopo aver battuto la Colombia ai calci di rigore. L’avversario sarà il Brasile dell’amico ed ex collega Neymar.

Lo storico numero 10 blaugrana viene da anni non felicissimi, soprattutto se si pensa alle tante questioni e speculazioni che hanno interessato il suo nome e ,più in generale, infangato la recente storia di uno dei maggiori club al mondo.

Vicinissimo alla sortita la scorsa estate, in seguito alla vicenda Barcagate, Messi è a oggi uno svincolato di lusso. In questo momento è concentratissimo sulla competizione sudamericana, alla fine della quale deciderà che soluzione ponderare.

Per trattenerlo, si stima, bisognerà fare almeno dieci cessioni, finalizzate ad un taglio degli stipendi che possa rendere sostenibile il mantenimento a busta paga di uno dei due calciatori più forti al mondo.

Laporta sta facendo le sue considerazioni e, dopo un’intensa fase di dialogo con lo stesso giocatore, valuterà se ci siano i giusti presupposti per “trattenere” l’uomo emblema della sua società.

Calciomercato Roma, ecco chi può arrivare dal Barcellona

Dalla Spagna emergono delle prime indiscrezioni relative a delle singolari richieste che egli avrebbe avanzato alla società. Al di delle pretese economiche, l’argentino sembrerebbe orientato a chiedere una vera e propria epurazione della rosa.

Stando a quanto riportato da Donbalon, in particolar modo, avrebbe quasi imposto l’allontanamento immediato di giocatori che ritiene lesivi al bene del “suo” Barcellona. Una richiesta forte, a tratti folle se non fosse stata avanzata da uno del suo calibro.

Il numero uno del Barca si sta prendendo il suo tempo ma sembrerebbe davvero intenzionato a fare di tutto per trattenere “La Pulce“. Tra le plurime, quest’ultimo avrebbe chiesto soprattutto la cessione di Clement Lenglet.

Il francese, protagonista di una stagione pessima e di un Europeo altrettanto infelice, è stato acquistato dal Siviglia per 35 milioni di euro tre anni fa. Utopistico credere che qualche squadra possa garantire, ora come ora, una cifra del genere.

Si potrebbe però ragionare per un prestito con opzione di riscatto ma al momento non si registrano grandi movimenti. Non si escluda, comunque, un’eventuale ingerenza della Roma in questa situazione.

Tra le varie, Mourinho ha definito prioritaria anche la ricerca di un nuovo difensore centrale con il quale integrare il reparto arretrato e Lenglet potrebbe rappresentare il giusto profilo dal quale ripartire e al quale, contemporaneamente, provare a garantire un importante trampolino di rilancio.