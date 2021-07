Calciomercato Roma, arriva Jorge Mendes | Primo regalo per Mourinho

By

Calciomercato Roma, Mourinho è pronto alla prima esultanza sul mercato. Il procuratore Jorge Mendez arriva in Italia per chiudere l’affare.

Giorni frenetici in casa Roma. La dirigenza giallorossa è impegnata sul fronte mercato, con il direttore generale, Tiago Pinto, che vuole sbrigarsi per dare il più presto possibile dei colpi importanti a José Mourinho. Allo stesso tempo però toccherà pensare anche alle cessioni.

La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, vendendo principalmente gli esuberi. Ci sono tanti giocatori da piazzare in questa finestra di calciomercato e il lavoro per il gm Tiago Pinto non si prospetta dei più semplici.

Intanto però, dopo la cessione di Under al Marsiglia, potrebbe arrivare un’altra ufficialità stavolta per quanto concerne il mercato in entrata.

Calciomercato Roma, il primo regalo è Rui Patricio

Come riporta stamani il Corriere dello Sport, la Roma starebbe ultimando i dettagli per rilevare dal Wolverhampton Rui Patricio. Il portiere portoghese è veramente ad un passo dalla firma con la società giallorossa. Andranno solamente sbrigate alcune formalità burocratiche, ma l’accordo con il club inglese e con il giocatore è stato ormai trovato.

L’offerta di Tiago Pinto, per convincere definitivamente gli inglesi, è arrivata a 10 milioni più bonus. Forse un po’ tantini, vista anche l’età del portoghese (33 anni), ma Rui Patricio era il portiere che voleva Mourinho.

Alla conferenza stampa di presentazione, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarà presente anche il procuratore Jorge Mendes, in viaggio verso Roma. Sarà anche l’occasione giusta per chiudere definitivamente l’affare Rui Patricio: il primo regalo per Mourinho.