Calciomercato Roma, le ultime su Rui Patricio e Xhaka | Offerta per Kluivert

Calciomercato Roma, la nuova squadra di Mourinho sta pian piano nascendo e Pinto è prossimo a concretizzare i primi regali per il mister.

Come testimoniato dai primi scatti e dal video pubblicato dalla società sui propri canali ufficiali, lo Special One ha finalmente condotto il suo primo allenamento da tesserato capitolino.

Un piacere per tutti poter rivedere sul prato di Trigoria Nicolò Zaniolo, rientrante dal lungo infortunio che lo ha di fatto tenuto fuori per una stagione intera. Ai più attenti non saranno passati inosservati nemmeno i pochi istanti di dialogo sorridente tra il portoghese ed Henrix Mkhitaryan.

Le voci relative ai precedenti alterchi tra i due avevano acuito i rumors circa la possibilità che l’approdo dell’ex Tottenham catalizzasse la sortita del numero 77 che, invece, ha deciso di rinnovare il contratto con i giallorossi e mettersi a disposizione di Mourinho.

Sicuramente nelle prossime settimane ai vari giocatori si aggiungeranno volti nuovi: la stagione sta avvicinandosi e il pre-season entra sempre più nel vivo. Fondamentale, quindi, accelerare quel processo di limatura della rosa, volto ad acuirne pericolosità e competitività.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, addio in Serie A | La big fiuta il colpaccio

Calciomercato Roma, i prossimi giorni saranno infuocati: le prossime mosse di Pinto

Le parole di “Mou” sono state chiare, bisognerà costruire un progetto diacronico e sostenibile, orientato alla vittoria ma che al contempo impedisca che essa divenga un presupposto di futuro ridimensionamento.

Le prossime mosse di mercato saranno dunque compiute in modo ponderato, nel pieno rispetto delle esigenze e della disponibilità del club. In particolar modo, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Pinto starebbe cercando in queste ore di piazzare ulteriori esuberi.

Come confermato dall’ esclusione del giocatore dalla lista dei convocati per questa prima parte di ritiro, Mourinho ha deciso di non puntare più su Justin Kluivert. L’abbraccio nel lontano 2017 tra i due aveva fatto credere che il portoghese volesse provare a rilanciare il fiammingo dopo un biennio non proprio brillante.

Il classe ’99 è stato proposto a diversi club e, al momento, avrebbe declinato l’offerta del Nizza. Sempre secondo il noto esperto di mercato, la Roma sarebbe anche prossima a chiudere alcuni colpi in entrata.

Tra questi, si segnala Rui Patricio, con il quale è stato trovato un accordo contrattuale e che arriverà per una cifra di 12 milioni di euro, volta a convincere il Wolverhapton a lasciarlo partire, nonostante la promessa di rinnovo fatta dal “goalkeeper” agli inglesi.

L’estremo difensore rinuncerà ad una settimana di ferie per poter essere anzitempo a disposizione di Mourinho. Dalla Premier, come noto, potrebbe inoltre arrivare anche il futuro centrocampista.

Ci riferiamo a Granit Xhaka, il quale ha già detto di “Si” alla causa giallorossa. Ai piani alti di Trigoria contano di ingaggiare lo svizzero non appena i Gunners chiudano un colpo importante per la zona mediana.

Lo scopo è quello di provare a smorzare le pretese dei londinesi che avrebbero messo nel mirino uno tra Ruben Neves e Locatelli, promessosi però alla Juventus.

Nulla di definitivo ma i presupposti per una squadra “degna di Mourinho” iniziano finalmente a vedersi.