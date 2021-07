Calciomercato Roma, Pau Lopez è di nuovo a Trigoria | Le ultime

Calciomercato Roma, il portiere giallorosso Pau Lopez è tornato a Trigoria: le ultime notizie sulla trattativa col Marsiglia.

Pau Lopez è tornato a Roma, ma se tutto procederà per il verso giusto è destinato a restarci per poco tempo. Se non ci saranno intoppi il portiere continuerà ad allenarsi a Trigoria fino al 17 luglio per continuare il suo percorso di recupero dall’infortunio. Nel frattempo potrebbe comunque arrivare la firma del contratto e il suo passaggio ufficiale al Marsiglia.

Come già anticipato ieri, infatti, secondo quanto appreso dalla redazione di Asromalive.it la trattativa procede ancora spedita. Il 17 luglio Pau Lopez effettuerà la visita di controllo con il dottore che lo ha operato ma l’accordo finale non è vincolato alla visita.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, addio in Serie A | La big fiuta il colpaccio

LEGGI ANCHE -> Roma, nuova partnership | C’è l’annuncio ufficiale del club

Calciomercato Roma, il punto sulla trattativa Pau Lopez

A causa dell’intervento chirurgico alla spalla dopo l’infortunio accusato nella sfida delle semifinali di Europa League contro il Manchester United, Pau Lopez comincerà la sua stagione in ritardo. La Ligue 1 tra l’altro inizia prima della Serie A e anche questo fattore non andrà in suo aiuto. Troverà inoltre la concorrenza di un vero e proprio idolo locale, Steve Mandanda, che pur avendo ormai 36 anni ha un contratto fino al 2024 che intende rispettare. I due portieri si giocheranno il posto da titolare nella stagione ormai alle porte.

La speranza della Roma è che arrivi presto la firma sul contratto e l’ufficialità di Pau Lopez al Marsiglia per chiudere definitivamente l’operazione Rui Patricio. Il portiere richiesto da Mourinho, con l’agente Jorge Mendes che è arrivato a Roma per assistere alla conferenza stampa di Mourinho e in contemporanea per chiudere anche questo affare che lo vede protagonista.