Calciomercato Roma, Pinto spiazzato | Inserimento Juventus

Calciomercato Roma, Pinto spiazzato: inserimento juventino nella trattativa per il terzino richiesto espressamente da Mourinho

Mourinho ha chiesto ufficialmente un terzino sinistro a Tiago Pinto. Lo ha fatto durante la sua lunga conferenza stampa di presentazione (qui tutte le sue parole) per coprire il buco lasciato dall’infortunio di Spinazzola. Che sul mercato la Roma stesse cercando un elemento per sostituire Leo, non c’erano dubbi sin dal giorno dopo il grave stop durante la gara con il Belgio. Adesso è arrivata anche l’ufficialità. Il tecnico lo chiede.

Tra i nomi che sono usciti fino al momento, c’è anche quello del terzino sinistro del Borussia Monchengladbach Bensebaini: costa 20 milioni, può giocare sia come esterno basso ma anche alto, ha qualità tecniche importanti ed è sicuramente un calciatore già pronto per essere lanciato nella mischia. Ma nelle ultime ore si sarebbe fatta sotto la Juventus.

Calciomercato Roma, su Bensebaini c’è anche la Juve

Lo riporta transfermarketweb.com, che oltre a sottolineare il reale interesse della Roma nei confronti del calciatore, annuncia anche un interessamento della società bianconera oltre a quello dell’Arsenal. Pinto quindi, qualora fosse davvero interessato all’esterno, deve dare un’accelerata alla trattativa. Soprattutto dopo le parole dello Special One che lo ha espressamente richiesto davanti ai giornalisti presenti oggi e soprattutto davanti ai tifosi che hanno seguito live grazie ai canali social della Roma la sua conferenza stampa.

Rimangono comunque nel mirino anche i vari Emerson Palmieri (il primo indiziato) e Marcos Alonso, che sarebbero entrambi in uscita dal Chelsea. Così come anche Dimarco che per via del prezzo è quello che attira di più. Saranno comunque giornate frenetiche. Pinto ha confermato che è quotidianamente al lavoro. E ha confermato, inoltre, che alla fine del mercato sarà una Roma degna dello Special One.