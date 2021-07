Calciomercato Roma, riflettori in Premier League | Nuovo colpo a zero

Calciomercato Roma, si guarda attentamente alla Premier League. Il giocatore può arrivare a parametro zero.

La Roma dovrà muoversi il prima possibile sul mercato per dare quei calciatori che potranno risultare decisivi nel sistema di gioco di José Mourinho. Uno dei reparti che verrà ritoccato sarà senza dubbio la difesa.

Tiago Pinto per questo è al lavoro già da un po’ di tempo, sapendo che oltre ad un esterno che può magari svariare su entrambe le fasce senza particolari problemi, servirà anche e soprattutto un centrale bravo nella fase di impostazione e che sia esperto ed affidabile come piace allo Special One.

La società giallorossa, non avendo una grande disponibilità economica da investire (a meno di ottimi profitti dalle eventuali vendite degli esuberi), vuole cercare il vero affare in questa zona del campo. Attenzione quindi ai vari giocatori liberi sul mercato in questo momento e quindi prendibili a parametro zero.

Calciomercato Roma, obiettivo van Aanholt

Come riporta l’edizione odierna del Tempo, la Roma starebbe sulle tracce di Patrick van Aanholt. Il terzino olandese è reduce dagli Europei giocati con la sua nazionale ed è un profilo di giocatore che Tiago Pinto sta valutando.

E’ un calciatore esperto, vista anche l’età (31 anni a fine agosto), e può contare su una carriera fatta quasi esclusivamente in Premier League. Van Aanholt viene da quattro stagioni al Crystal Palace (dopo aver giocato in Inghilterra nel Newcastle, nel Chelsea, nel Leicester, nel Wigan e nel Sunderland).

Il terzino olandese è svincolato, quindi è prendibile a parametro zero. Può essere il giusto affare che cerca la società giallorossa, ma questo ce lo dirà solo il tempo.