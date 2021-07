Calciomercato Roma, UFFICIALE l’accordo tra i club | I dettagli

Ufficiale la cessione del giocatore giallorosso che lascia la Roma dopo due stagioni non proprio positive.

Continuano le cessioni in casa giallorossa, con il general manager Tiago Pinto impegnato in tante trattative tra acquisti e cessioni. Intanto dopo Cengiz Under anche un altro giocatore giallorosso lascia la Roma. Infatti sempre sull’asse Roma-Marsiglia, Pau Lopez è un nuovo portiere dell’OM. Il comunicato riporta come ci sia un principio di accordo tra i due club.

Calciomercato Roma, Pau Lopez al Marsiglia | Il comunicato