Tante esclusioni da parte del tecnico portoghese che in attacco sorprende tutti. Ecco i convocati della Roma per il ritiro.

Mentre José Mourinho dirige il primo allenamento ufficiale da quando è diventato allenatore della Roma, il tecnico portoghese tramite il sito ufficiale del club giallorosso ha diramanto la lista dei convocati che prenderanno parte al ritiro a Trigoria. Le grandi sorprese ci sono, visto che a differenza del passato, l’allenatore ha messo in chiaro subito chi non farà parte della Roma. Da notare come la società debba intervenire sul calciomercato per quanto riguarda gli esterni di difesa, soprattutto dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola.

Convocati Roma, tante esclusioni di Mourinho

I non convocati sono Olsen, Bianda, Fazio, Santon, Nzonzi, Coric, Pastore, Pedro, Kluivert, ai quali si aggiungono anche i Primavera Milanese e Podgoreanu. Tutti si dovranno trovare una nuova sistemazione. Spiccano soprattutto Pedro e Kluivert, dove la Roma ha veramente tanti giocatori in quel reparto.

ECCO I CONVOCATI

Portieri: Boer, Cardinali, Fuzato;

Difensori centrali: Feratovic, Ibanez, Kumbulla, Mancini, Smalling;

Terzini: Calafiori, Karsdorp, Reynolds;

Centrocampisti: Bove, Darboe, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Carles Perez, Providence, Tripi, Veretout, Villar, Zaniolo, Zalewski;

Attaccanti: Ciervo, Dzeko, El Shaarawy, Borja Mayoral.

Assenti: Florenzi, Cristante (Nazionale) e Spinazzola (infortunato)

