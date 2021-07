Roma, novità targata Mourinho | Ufficiale la nuova entrata

Roma, ai più attenti sicuramente non sarà sfuggito un dettaglio emerso in occasione della conferenza stampa di José Mourinho.

Dopo due mesi di trepidante attesa, lo Special One è sbarcato nella Capitale una settimana fa. Qualche dichiarazione paradigmatica era stata rilasciata già in occasione dell’intervista registrata in giacca e cravatta e presentata sui canali ufficiali del club qualche ora dopo il suo approdo.

Oggi, giovedì 8 luglio, ci è stata però anche la presentazione ufficiale del mister portoghese al mondo mediatico romano e non. L’evento è iniziato alle 13.30 e ha avuta una durata di circa 45 minuti, pregni di contenuto e risposte sornioni.

In attesa di poter assistere al suo impatto tecnico, i tifosi hanno già compreso come in questi anni non abbia mai perso le sue grandi doti comunicative, grazie alle quali ha espresso con grande chiarezza quali siano gli obiettivi della società e di chi lavori nel mondo Roma.

Roma, ufficiale l’entrata di DigitalBits nel mondo giallorosso

In questi mesi si sono assistiti a tanti cambiamenti, sotto molteplici punti di vista. Interessati novità hanno riguardato anche la componente mediatica e social, nonché quella relativa alle partnership.

I Friedkin hanno deciso di chiudere la trasmissione RomaTv, per sfruttare maggiormente i canali comunicativi della rete. Ufficiale anche l’uscita di Qatar Airways dal corpus delle sponsorizzazioni. Il nome della nota compagnia aerea, dopo due anni, non figurerà più accanto a quello del club.

Oltre al passaggio a NewBalance, nella prossima stagione è prevista anche una nuova entrata. Come notato da alcuni, infatti, tra le tante aziende figuranti accanto al brand della squadra, è emerso anche quello di DigitalBits.

Anche il mondo del calcio sta diventando meta di approdo di numerose compagnie legate al mondo delle cripto-valute. Da tempo i giallorossi, come tante altre squadre di Serie A, hanno stilato un accordo con Socios.com.

A quest’ultimo si aggiungerà dunque anche la su citata nuova “infrastruttura blockchain open source che alimenta la prossima generazione di risorse digitali di consumo“. La conferma è arrivata direttamente dal canale Twitter della stessa azienda del mondo cripto.