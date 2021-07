Serie A, svelate tutte le date | Ecco quando esordirà Mourinho

Serie A, queste le ultime novità ufficiali relative alla prossima ed attesissima stagione del campionato italiano.

Il campionato prossimo potrebbe, finalmente, tornare a regalare spettacolo e competitività. Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo per nessuna società ma i nomi dei nuovi arrivi in panchina testimoniano come ci siano i presupposti per assistere ad un’interessantissima sfida al vertice.

Il ridimensionamento dell’Inter ha fatto sì che venisse ridotto dall’interno un gap tra i nerazzurri e le restanti squadre che avrebbe rischiato di catalizzare un ciclo vincente e a senso unico dopo i due lustri dominati dalla Juventus.

Le varie squadre anelanti ad una qualificazione tra le prime quattro vantano adesso in panchina alcuni tra i migliori allenatori del panorama calcistico nazionale e non. Mourinho a parte, basti pensare alle voglie di rivalsa di Allegri e Sarri nonché a quelle di conferma di Pioli e Inzaghi.

Serie A, tutte le date ufficiali per la stagione 2021/2022

Luglio ha sempre rappresentato l’avvicinarsi della nuova stagione. Messi da parte i bilanci e le rispettive chiusure di fine giugno, è il mese maggiormente emblematico della riaccensione dei motori.

Iniziano infatti le prime conferenze di presentazione dei nuovi allenatori o giocatori, riprendono gli allenamenti e, in periodi pre-covid, si avviavano anche le belle ed esotiche tournee extra-continentali tanto rimpiante da tifosi (e società per questione di ovvia natura economica).

In questa fase dell’anno vengono anche pubblicate le nuove date della prossima stagione, facendo chiarezza su esordio e conclusione del campionato, nonché presentando informazioni relative ai turni infrasettimanali.

Questi i giorni da tenere a mente.