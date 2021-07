Spalletti stoccata a Totti | Ecco cosa è successo

L’ex tecnico giallorosso è stato presentato come nuovo allenatore del Napoli, ma ha parlato anche del suo passato.

Giornata di presentazione non solo per José Mourinho come nuovo allenatore della Roma, ma anche quella di Luciano Spalletti come nuovo tecnico del Napoli. L’ex allenatore giallorosso tra le tante domande poste dai giornalisti ha risposta anche ad una che riguarda il suo passato, non quello capitolino, ma quello del rapporto con l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Quest’ultimo nella serie oroginal di Sky ‘Speravo de morì prima’, ha raccontato la sua versione del rapporto con il tecnico di Certaldo.

Spalletti-Totti, le parole del tecnico sulla fiction

Alla domanda sull’ex numero 10 giallorosso e sulla fiction ha risposto così: “Prima di tutto sono felice di avergli dato la possibilità di fare una fiction, posso assicuragli che aveva i contenuti anche per farla su di lui, aveva tutte le cose per farla venire bellissima. Mi dispiace che non abbia avuto un grande successo e che abbia ricevuto delle critiche, e se me l’avessero detto prima un paio di scene per fare il pieno ce l’avevo, eran facili. Bastava far vedere quelle, poi si completava quello che era l’audience. Non voglio sottrarmi a queste domande, ci mancherebbe, ma ci sarà spazio anche per le cose meno importanti. Ora ce n’è una più importante quella di allenare il Napoli, di parlare del Napoli e dei suoi calciatori”, ha detto Spalletti.