Calciomercato Roma, il rinnovo è un dilemma | Pinto prepara l’assalto

Calciomercato Roma, dilemma rinnovo: Pinto prepara l’assalto decisivo per consegnare il rinforzo tanto atteso da Mou

Il calciomercato della Roma, per quanto concerne il reparto offensivo, ruota attorno al futuro di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, e il fatto che Mourinho non abbia voluto parlare dello scenario relativo al cigno di Sarajevo, è un segnale piuttosto indicativo sul fatto che una decisione a stretto giro di posta dovrà essere presa. Nel frattempo, Pinto è al lavoro per consegnare allo Special One un rinforzo importante in attacco, nel caso in cui l’ex City dovesse alla fine decidere effettivamente di fare le valigie.

Come rivelato da Sky Sport, sebbene la pista Belotti sembrerebbe essersi raffreddata, è comunque il “Gallo” uno degli obiettivi principali del general manager giallorosso. Dopo gli Europei Urbano Cairo si siederà al tavolo delle negoziazioni con il suo capitano, per cercare di trovare un accordo per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022. Nel caso in cui ci fosse una fumata nera, e questa è la novità dell’ultim’ora, i granata dovranno cedere necessariamente il proprio attaccante.

Calciomercato Roma, le ultime su Belotti: pronto l’assalto

Ricordiamo che per Belotti la Roma ha già formalizzato un’offerta da 20 milioni di euro, rifiutata dai granata, con Cairo che continua a chiederne 30. La sensazione è che un’intesa possa essere trovata a metà strada, anche se la concorrenza per l’attaccante non manca: anche l’Atletico Madrid, infatti, ha effettuato alcuni sondaggi esplorativi, anche se al momento non ha ancora affondato il colpo. Seguiranno aggiornamenti.