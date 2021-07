Calciomercato Roma, gioiello colombiano nel mirino | Ostacolo clausola

Calciomercato Roma, rinforzo sulla fascia: la clausola, però, è un’ostacolo e non manca la concorrenza. Le ultime.

Importante indiscrezione che trapela dall’Argentina, e più in particolare da Olè. Secondo gli ultimi rumours, infatti, anche la Roma sarebbe tra le papabili acquirenti di Luis Diaz, esterno colombiano classe ’97, attualmente in forza al Porto, che si è messo in luce nell’ultimo periodo con la maglia della Colombia, avendo disputato una Copa America di ottimo livello. Le sfolgoranti prestazioni contro Argentina e Brasile hanno attirato ancor di più le attenzioni degli addetti ai lavori: secondo il quotidiano sudamericano, oltre ai giallorossi, l’esterno offensivo piace anche al Tottenham e all’Inter.

Calciomercato Roma, sondaggi per Luis Diaz: la richiesta del Porto è chiara

Mou avrebbe voluto con sé il colombiano sin dai tempi dell’esperienza al Tottenham, ma gli Spurs non riuscirono ad affondare il colpo. Il motivo? Presto detto. Sebbene il contratto di Diaz scada nel 2024, il Porto non si smuove dalla richiesta di partenza: 80 milioni di euro, l’ammontare della clausola rescissoria. A queste cifre, chiaramente sia la Roma, che l’Inter, sembrano essere tagliate fuori. Ora come ora, dunque, la pista che porta al gioiello sudamericano sembra impraticabile, anche perché il Porto si è dimostrato in più di una circostanza un osso duro in sede di negoziazioni: in futuro, però, non è detto che non possano aprirsi spiragli interessanti.