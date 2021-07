Calciomercato Roma, Mourinho gelato | Vuole restare in Premier

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno bisogno di rafforzare il reparto arretrato. Attenzione ad un possibile colpo dall’Inghilterra.

La Roma si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono regalare al più presto dei colpi importanti a José Mourinho. Lo Special One (presentato ieri alla stampa) dal canto suo ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione (nazionali a parte).

In questo calciomercato, ci saranno pochi movimenti in entrata per la società giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese. Soprattutto nel reparto arretrato bisognerà muoversi in una certa maniera, sia in uscita ma soprattutto in entrata.

Tiago Pinto per questo è al lavoro già da un po’ di tempo, sapendo che oltre ad un esterno che può magari svariare su entrambe le fasce senza particolari problemi, servirà anche e soprattutto un centrale bravo nella fase di impostazione e che sia esperto ed affidabile come piace allo Special One.

LEGGI ANCHE -> Roma, i Friedkin vogliono lo stadio | Confronto con la Raggi

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, Paratici copia Mourinho | Offerta Tottenham

Calciomercato Roma, Mou vuole Vestergaard

Come riporta il “The Athletic” la Roma sarebbe interessata a Jannik Vestergaard. Il difensore è di proprietà del Southampton ed è stato una delle rivelazioni di questo Europeo, grazie anche alla semifinale raggiunta con la sua Danimarca.

Il difensore danese, classe ’92, sarebbe uno dei giocatori richiesti esplicitamente dallo Special One a Tiago Pinto per rinforzare il reparto difensivo, dentro il quale rimane incerto il futuro di Chris Smalling. Non è certa infatti una permanenza del difensore inglese nella squadra giallorossa che, nel caso, dovrà trovare appunto un suo sostituto.

Vestergaard, però, è seguito anche dal Tottenham. Proprio l’ex squadra di Mourinho potrebbe essere la vera rivale sul mercato per acquistare il centrale danese. Lo stesso Vestergaard avrebbe espresso il desiderio di rimanere in Premier League e gli Spurs (vista anche l’amicizia del difensore con Hojbjerg) sarebbero gli indiziati numero uno a diventare il suo nuovo club. Il suo valore di mercato si assesta intorno ai 18 milioni di euro.