Calciomercato Roma, assist Pellegrini | Occasione dalla Liga

Calciomercato Roma, i giallorossi sono impegnati nelle trattative in entrata e uscita. Un’occasione potrebbe arrivare dalla Spagna.

Giorni sempre più caldi in casa Roma. La dirigenza giallorossa è impegnata sul fronte mercato, con il direttore generale, Tiago Pinto, che vuole sbrigarsi per dare il prima possibile dei colpi importanti a José Mourinho. Prima però toccherà pensare alle cessioni.

La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, vendendo principalmente i cosiddetti esuberi, che tanto pesano sulle casse di Trigoria. I Friedkin, pur di liberarsi di ingaggi importanti, potrebbero decidere di rescindere i contratti di diversi calciatori, ormai fuori dal progetto tecnico della Roma.

Per altri, invece, toccherà trovare una soluzione il prima possibile per non creare malcontenti generali o possibili minusvalenze.

Calciomercato Roma, il Betis Siviglia su Pedro

Come riporta “Gol Digital” il Betis Siviglia sarebbe sulle tracce di Pedro. Il nome dell’attaccante spagnolo è all’inizio dell’agenda di mister Pellegrini. L’esterno ex Barcellona è stato inoltre escluso dalla lista dei convocati della Roma. Un chiaro segnale di come lo stesso José Mourinho non creda nel giocatore.

Il Betis quindi si candida seriamente ad essere una delle reali pretendenti a Pedro, ma prima dovrà vendere Cristian Tello per poter fare spazio alla firma dell’attaccante spagnolo. In questo caso l’Espanyol potrebbe fare al caso del Betis, visto l’interessamento della squadra di Barcellona verso la firma dell’attaccante.

Con l’eventuale acquisto di Tello da parte dell’Espanyol, il Betis si potrebbe concentrare completamente sull’ex ala del Barcellona e del Chelsea. Pedro sa che andare in un campionato come l’MLS o quello del Qatar rappresenterebbero una fine della carriera sempre più vicina.

Per questo motivo il Betis potrebbe essere il club giusto per lui: sia per continuare al meglio una grandissima carriera da professionista, che per tornare nella Liga spagnola, che rappresenta un altro suo forte desiderio. Il giocatore ha un contratto con la Roma fino al 2023 e il suo prezzo di trasferimento è di circa 5 milioni di euro.