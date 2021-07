Calciomercato Roma, 30 milioni non bastano | Mendes aiuta Pinto

Calciomercato Roma, potrebbero non bastare 30 milioni per prenderlo. Svolta Pinto, che potrebbe essere agevolato da Jorge Mendes

Eccolo l’esterno. Giovane, giovanissimo, nel giro della Nazionale (ovviamente portoghese) e che potrebbe firmare un contratto a lungo termine con la Roma. Dopo l’identikit, in Spagna sono sicuri: la Roma avrebbe già nel mirino quell’elemento in grado di andare a sostituire Spinazzola. Un nome nuovo, ma che Jorge Mendes conosce molto bene e che anche Tiago Pinto avrebbe già avuto modo di visionare.

Secondo todofichajes.com, ci sarebbe anche la Roma sulle tracce di Nuno Mendes, 19enne esterno sinistro dello Sporting CP, che sarebbe anche nel mirino di Real Madrid e Liverpool. Non è un affare low cost, senza dubbio, anche perché il club portoghese chiede almeno 40 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra confermata anche da Trasnfermarkt, che valuta allo stesso modo il calciatore.

Calciomercato Roma, iniziata la trattativa

Mourinho però ha chiesto un terzino. E Tiago Pinto lo dovrà accontentare. La trattativa sarebbe già partita con la Roma che avrebbe già cominciato a chiedere informazioni e, soprattutto, capire se ci sono le possibilità reali di abbassare le pretese.

La sensazione è che il club portoghese si potrebbe anche “accontentare” di 30 milioni di euro più bonus. Che è comunque una cifra molto importante. Ma potrebbero certamente anche non bastare per via dell’asta che si potrebbe scatenare attorno al difensore. I buoni rapporti tra il club portoghese e Jorge Mendes, comunque, potrebbero anche dare un’accelerata all’operazione. Anche perché Mourinho spera di avere l’uomo richiesto a disposizione in breve tempo.