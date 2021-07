Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso | Il colloquio con Dzeko

Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso: il tecnico portoghese ha parlato con Edin Dzeko e gli ha fatto capire le sue intenzioni

C’è stato il tanto atteso colloquio. Questa volta reale, da vicino, e con lo staff tecnico a fianco, tra José Mourinho ed Edin Dzeko. E il tecnico portoghese ha deciso. Cercando di fare i suoi interessi e soprattutto quelli della sua squadra, capendo, inoltre, che trovare qualcuno sul mercato, con le caratteristiche e la qualità del bosniaco, è quasi impossibile. E allora Dzeko e la Roma si sono riavvicinati. Proprio così. Lo Special One, parlando a Edin, lo ha fatto sentire importante. E l’ex capitano è pronto a tuffarsi anima e corpo nella sua ultima stagione in giallorosso.

Pinto è dalla parte del tecnico. Come sempre. Ma c’è un pero: qualora arrivasse quell’offerta importante le carte in tavola potrebbero subire un stravolgimento. Perché quei 15 milioni di euro lordi che pesano a bilancio, sono sempre troppi. Ma la sensazione, in questo momento, è che le parti siano davvero vicine a portare avanti questo matrimonio. Sono dello stesso avviso, questa mattina, sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, le ultime su Rui Patricio e Xhaka | Offerta per Kluivert

Calciomercato Roma, rimane in pista l’idea Belotti

Rimane in ogni caso in pista anche la strada che porterebbe ad Andrea Belotti come sostituto. L’attaccante del Torino, impegnato in questo momento con la Nazionale di Mancini, ieri è stato criticato da Ivan Juric, nuovo tecnico granata, nella prima intervista della sua nuova avventura professionale. La richiesta di Cairo di 30 milioni di euro per il cartellino, ha per il momento allontanato Tiago Pinto. Che però rimane alla finestra.

E’ senza dubbio Belotti l’obiettivo numero 1 se la situazione con Dzeko dovesse precipitare nelle prossime settimane. Anche se questa ipotesi appare assai lontana per il momento soprattutto dopo il primo approccio di ieri.