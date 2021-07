Calciomercato Roma, doppia opzione | Attesa Pinto

Calciomercato Roma, i giallorossi sono pronti a dire addio al giocatore: decisiva la volontà di Mourinho.

I giallorossi dovranno concretizzare un vero e proprio piano epurativo, volto ad allontanare i tanti rami secchi di una squadra che Mourinho ha chiesto di limare e ridurre numericamente.

Vanno in questa direzione le numerose esclusioni dalla lista convocati per le prime amichevoli estive. Tra i non presenti figura inavvertitamente il nome di Justin Kluivert sul quale il portoghese ha deciso di non puntare.

A differenza di quanto si credesse in passato, infatti, lo Special One ha alla fine ritenuto che il classe ’99 non fosse all’altezza del progetto. L’ex Ajax è ora alla ricerca di una nuova dimensione dalla quale ripartire, dopo aver giocato in Germania negli ultimi mesi.

Al suo, vanno aggiunti anche i nomi di tanti elementi finiti ai margini della rosa già da diverso tempo. Tra essi, ricordiamo quelli di Fazio, Pastore e Santon.

Calciomercato Roma, Pedro verso l’MLS Justin è alla ricerca di un nuovo progetto, dopo aver declinato quello del Nizza. Anche gli altri citati stanno valutando la soluzione migliore circa il loro futuro e, al momento, il più convinto, al momento sembra essere Pedro. Anch’egli escluso con stupore, l’ex Chelsea è arrivato la scorsa estate a parametro zero e non ha brillato per tutta la seconda parte di stagione a causa di diverse problematiche muscolari.