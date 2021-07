Calciomercato Roma, accelerata e accordo | C’è la data dell’annuncio

Calciomercato Roma, accelerata decisiva e accordo trovato. C’è anche la data dell’annuncio. Ecco il primo acquisto per Mourinho

L’accelerata decisiva c’è stata ieri, con la presenza del suo procuratore, Jorge Mendes, nella Capitale, che ha visto la presentazione di Mourinho, altro assistito del potente portoghese. Adesso quindi è tutto fatto. Non ci sono più dubbi che il primo acquisto della Roma targata Special One sarà il portiere. Rui Patricio è virtualmente un calciatore giallorosso. Adesso si può tranquillamente affermare e mancherebbe solamente l’annuncio ufficiale che dovrebbe comunque arrivare entro domenica.

L’estremo difensore arriva dai Wolves. E la novità, secondo quanto riportato proprio questa mattina da calcomercato.it, è che l’accordo sarebbe stato trovato sulla base di 10 milioni complessivi. Senza bonus o altro nel mezzo. Proprio la cifra che Pinto voleva spendere per il calciatore. Tutti felici e contenti. Con Rui Patricio pronto ad abbracciare la causa giallorossa.

Calciomercato Roma, Rui Patricio rinuncia alle ferie

Per rendere l’idea della voglia del portiere di unirsi, subito, al gruppo giallorosso, c’è anche da segnalare un’altra cosa: Rui Patricio, che ha chiuso il suo Europeo con la maglia del Portogallo poco più di una settimana fa, è pronto a rinunciare a qualche giorno di ferie per mettersi subito a lavoro agi ordini di Mourinho. Un segnale importante per l’ambiente giallorosso, che adesso è in mani sicure.

Tutto s’è incastrato dopo la cessione di Pau Lopez al Marsiglia. Il portiere spagnolo, che fino al 17 luglio rimarrà a Trigoria per completare il recupero fisico dopo l’infortunio alla spalla, è comunque il nuovo estremo difensore dei francesi. Di dubbi non ce ne sono nemmeno in questo caso.