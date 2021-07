Calciomercato Roma, sostituto Spinazzola | C’è una nuova pista estera

I giallorossi sono tornati sul calciomercato per quanto riguarda la corsia di sinistra dove per tanti mesi dovrà fare a meno di Spinazzola.

Continua senza sosta il lavoro del general manager Tiago Pinto sul calciomercato, come da lui stesso ammesso nella conferenza stampa di ieri di presentazione del tecnico José Mourinho. “E’ importante chiarire che abbiamo fatto insieme un’analisi della squadra, sappiamo tutti di quello che abbiamo bisogno, come sappiamo tutti che questo è un mercato difficile da fare. Stiamo lavorando ogni giorno per trovare la soluzione, anche se voi non lo vedete. Alla fine del mercato avremo una squadra degna di Mourinho”, aveva detto il gm portoghese nella conferenza di ieri. L’infortunio di Leonardo Spinazzola in Nazionale ad Euro 2020 costringerà la Roma a ritornare sul mercato per comprare un terzino in grado di affiancare Riccardo Calafiori durante la stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, occasione in prestito dai campioni d’Europa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, assist Pellegrini | Occasione dalla Liga

Calciomercato Roma, nuovo terzino sinistro | La situazione

Per le occasioni di mercato si aggiunge un nuovo nome, soprattutto per la corsia di sinistra che andrà rinforzata, come annunciato dallo Special One. Secondo quanto riportato dal giornalista Flavio Maria Tassotti su Twitter, i giallorossi sono interessati a Vitaliy Mykolenko, esterno mancino classe ’99 di proprietà della Dinamo Kiev. Con gli ucraini nell’ultima stagione ha totalizzato 36 presenze, 22 delle quali in campionato, siglando due reti e fornendo anche quattro assist. Ha ancora un contratto fino al 2025 e la richiesta della Dinamo Kiev è molto alta, dunque non sarà un’operazione semplice.