Calciomercato Roma, regalo per il rinnovo | Pericolo Simeone

Calciomercato Roma, sirene spagnole per il giocatore. Simeone potrebbe metterci lo zampino dopo il suo rinnovo del contratto.

Con il via alla stagione ormai alle porte, la Roma non può permettersi di tralasciare il mercato. Tiago Pinto, infatti, sa che questo è il momento giusto per fare qualche colpo in entrata e per dare il più presto possibile i giocatori richiesti da José Mourinho. Prima però toccherà pensare alle cessioni.

La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, vendendo principalmente i cosiddetti esuberi, che tanto pesano sulle casse di Trigoria. I Friedkin, pur di liberarsi di ingaggi importanti, potrebbero decidere di rescindere i contratti di diversi calciatori, ormai fuori dal progetto tecnico della Roma.

Per altri invece si può pensare di racimolare qualcosa dalle loro vendite, soprattutto se si tratta di calciatori giovani e di prospettiva.

LEGGI ANCHE -> Roma, i Friedkin vogliono lo stadio | Confronto con la Raggi

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, Paratici copia Mourinho | Offerta Tottenham

Calciomercato Roma, Villar nei radar dell’Atletico Madrid

Il quotidiano spagnolo “AS” riporta di un Atletico Madrid interessato fortemente a Gonzalo Villar. Il 23enne centrocampista di Murcia è stata una delle grandi rivelazioni della stagione della Roma.

Lo spagnolo ha giocato ben 47 partite la scorsa stagione ed è stato protagonista nell’ultimo Europeo Under 21 con la sua nazionale. E’ un calciatore che può giocare come play davanti alla difesa ed essere il vero perno della squadra.

Il valore di mercato di Villar (secondo Transfermarkt) è di 15 milioni di euro, anche se per ingaggiare il giocatore la squadra di Simeone è costretta prima a vendere. Nel caso in cui si verificassero delle cessioni in mezzo al campo, i “colchoneros” andrebbero diretti verso l’acquisto di Gonzalo Villar.

A gennaio del 2020 è arrivato alla squadra giallorossa dall’Elche, e in Spagna ora potrebbe tornarci per dimostrare di essere cresciuto e maturato. Suo fratello Javier ha appena firmato per il Real Madrid, e anche Gonzalo potrebbe finire a Madrid, ma nel versante opposto.

Il fatto di disputare la prossima Champions League ed essere allenato da Simeone (ieri è stato annunciato il prolungamento del contratto dell’allenatore argentino) sono condizioni che potrebbero dare quella spinta emotiva in più a Villar nella decisione al suo trasferimento.