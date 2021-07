Calciomercato Roma, commosso messaggio di commiato sui social che certifica di fatto l’addio. Il comunicato dei giallorossi.

Dopo la firma delle scorse con il Milan, non c’erano più dubbi sul fatto che le strade di Lindsey Thomas e la Roma si sarebbero divise. A certificare il tutto ci ha pensato la stessa attaccante francese, che ha scritto un lungo messaggio su Instagram, nel quale ha espresso tutta la propria gratitudine per quei colori che ha difeso strenuamente per due anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lindsey Thomas (@lindsey_thomas19)

A stretto giro di posta è arrivato anche il comunicato del club giallorosso, che ha di fatto ripostato il messaggio apparso sui profili social della giocatrice classe ’95 che, dopo le prime esperienze al Montpellier e al Bordeaux, ha fatto la sua apparizione in Italia nel 2019: in 30 apparizioni, ha messo a referto poco più di 10 goals. Un bottino niente male, se si considera che l’esterna ha avuto dei problemi di adattamento: tuttavia è stata in grado di terminare la stagione in crescendo, come dimostrato il suo score di 6 goals in 5 partite. Il suo terreno da caccia preferito è stata la Coppa Italia, dove ha mostrato tutte le sue doti tecniche e fisiche: ora per lei comincerà una nuova esperienza a tinte rossonere, ma non c’è dubbio che porterà la Roma sempre nel suo cuore, come testimonia il messaggio d’addio apparso sui social.