Calciomercato Roma, via in prestito | Svolta per il colpo in attacco

Calciomercato Roma, occasione in prestito: colpo dalla Liga. Le ultime sulle mosse dei giallorossi per rinforzare la rosa.

Con un attacco da rimodulare almeno nelle sue linee essenziali, sono molte le piste al vaglio di Tiago Pinto, che sta scandagliando le varie trattative, alla ricerca del rinforzo giusto da consegnare a José Mourinho. Non sono pochi i profili vagliati dal general manager dei giallorossi, al quale sono stati proposti diversi profili: uno di questi è Willian José, che secondo quanto riportato da todofichajes.net, potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per i capitolini, come vi avevamo già anticipato.

Il brasiliano classe ’91, attualmente in forza alla Real Sociedad, ha molti estimatori in giro per l’Europa: oltre alla Roma, anche il Porto e l’Inter starebbero monitorando con molta attenzione la situazione, pronti ad intervenire qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti.

Calciomercato Roma, affare Willian Josè: novità nella formula

La novità che rimbalza dalla Spagna riguarda la formula con la quale si chiuderebbe l’ipotetico trasferimento di José: la Real Sociedad, infatti, si sarebbe rassegnata all’idea di cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Scartata, dunque, l’ipotesi di una cessione a titolo definitivo, anche perché l’attaccante ha espresso a più riprese il proprio desiderio di cambiare aria: staremo a vedere come evolverà la situazione.