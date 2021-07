Calciomercato Roma, occasione in prestito dai campioni d’Europa

Altro nome che è entrato in orbita Roma nel calciomercato che si appresta ad entrare nel vivo. Si tratta di un campione d’Europa in carica.

Non soltanto portiere e centrocampista, ma potrebbe essere rinforzata in ogni reparto la nuova Roma targata José Mourinho. Nel secondo giorno di allenamenti a Trigoria per i giallorossi guidati dallo Special One, è in via di definizione il primo colpo in entrata del calciomercato. Si tratta di Rui Patricio, portiere portoghese che arriverà dal Wolverhampton per 10 milioni di euro più bonus, queste sembrano essere le cifre. Intanto anche in difesa potrebbe arrivare un rinforzo, non solo come terzino sinistro, ruolo nel quale la Roma ad oggi ha il solo Riccardo Calafiori, dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, assist Pellegrini | Occasione dalla Liga

LEGGI ANCHE >>> Roma, ufficiale un’altra amichevole | Test importante in Spagna

Calciomercato Roma, occasione campione d’Europa

Secondo quanto riportato da ‘Telefoot.fr’, la Roma sarebbe sulle tracce di Kurt Zouma. Come riferito dal portale francese, tra i club interessati al campione d’Europa in carica con il Chelsea, ci sono anche i giallorossi. Classe ’94 dopo i prestiti allo Stoke City e all’Everton, dal 2019 ha fatto il suo ritorno in pianta stabile nei blues, dove proprio nell’ultima stagione sotto la guida prima di Lampard e poi quella di Tuchel è riuscito a totalizzare 36 presenze, riuscendo a realizzare anche cinque reti. Su di lui c’è anche la concorrenza del Tottenham e dell’Everton, che vorrebbe nuovamente il difensore. In passato è arrivato il rifiuto del francese al Wolverhampton. Mourinho e Tiago Pinto vorrebbero chiedere Zouma in prestito con diritto di riscatto. Il suo contratto scade nel giugno 2023